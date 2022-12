Aumenta la frecuencia del paso de los trenes del metro a partir de esta semana

La idea es mejorar el servicio, en vista de las grandes congestiones que en ocasiones se presentan en horas pico.



En la hora comprendida entre las 8:15 a.m. y las 3:15 p.m. de lunes a viernes se redujo el intervalo promedio de 7 minutos a 5 minutos con 45 segundos en la línea A.

Esta mejora en la frecuencia se suma a la que ya se tiene en la hora pico del sistema de 4:30 a.m. a 8:15 a.m., y de 3:15 p.m. a 7:15 p.m. aproximadamente.

En la línea B se bajó el intervalo promedio en horas pico de 4 minutos y 45 segundos a 3 minutos y 50 segundos, mientras que entre las 8:15 a.m. y las 3:15 p.m., ronda los 7 minutos.

Estas mejoras en el tiempo de paso de los trenes por las estaciones se deben al incremento de la flota gracias a la compra por parte de la empresa de 22 trenes.