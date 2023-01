Aunque calidad del aire de Medellín ha mejorado, autoridades no descartan declarar nueva alerta

Solo dos estaciones de medición permanecen en naranja, cuando la declaratoria se dio por las 17 que aparecían en ese estado.

"Lo que hemos vivido en estos últimos cuatro días ha sido las condiciones más críticas desde el punto de vista meteorológico, la radiación ha sido la más baja sobre todo en las horas de la mañana", dijo Carlos Hoyos, director del Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana (Siata).

Aunque se registra una mejoría en la calidad del aire, las autoridades no descartan que se pueda decretar una alerta en los próximos días.

María del Pilar Restrepo, subdirectora de Área Metropolitana, autoridad ambiental en la subregión, dijo que es "muy importante que estemos todo muy atentos a lo que suceda con las condiciones meteorológicas, sabemos que las condiciones también van a estar adversas. En la medida que necesitemos declarar estado de alerta por pronóstico como medida dentro del estado de prevención, pues así lo haremos".

Medidas como promover planes de movilidad sostenible en las empresas con más de 200 empleados y el uso del transporte público, son el llamado a la comunidad.

"El metro amplió su cobertura, sus frecuencias, sus horarios de atención, no quiere decir que no se presenten dificultades en las horas pico que todo sabemos que ha habido", manifestó Verónica Cote, secretaria encargada del despacho de medio ambiente.

La ciudadanía señaló que se deben seguir implementando más controles ambientales.

Para Hernando Jiménez, un habitante de Medellín, "todas las medidas son buenas pero ninguna va a ser suficiente por exceso de venta de motos y carros".

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, durante los años 2014 y 2015 se ocultaron las crisis del aire, lo que llevó, según analistas y expertos, a que la ciudad perdiera dos años para empezar a tomar medidas correctivas.