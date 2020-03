Aunque levantaron pico y placa ambiental, calidad del aire en Medellín muestra leve mejoría

Las estaciones de monitoreo que estaban anoche en rojo cambiaron a color naranja.

Se trata de los puntos de tráfico en el sur del Valle de Aburrá y el centro de Medellín, así como la poblacional de la Institución Educativa Ciro Mendia en Aranjuez.

Además, las estaciones fijas de Copacabana, Bello, San Cristóbal y Girardota pasaron de naranja a amarillo. Lo paradójico es que en este último municipio no aplica ninguna restricción vehicular, por decisión de su alcalde Diego Agudelo.

Este lunes se retomó en el área metropolitana el pico y placa tradicional que rige en la mañana y en la noche durante hora y media, de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., para carros y motos de 2 y 4 tiempos.

Mientras que para vehículos de carga aplica entre las 5:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Los modelos iguales o menores a 2009 tienen restricción de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los taxis están exentos del pico y placa en Medellín, Bello, Itagüí, La Estrella, Copacabana y Barbosa. En Envigado y Sabaneta sí aplica la medida.