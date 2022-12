Autodenominados neonazis en Medellín estarían atacando a hippies y homosexuales en El Poblado

La Fiscalía ya tiene en su poder una serie de denuncias de personas que afirman haber sido víctimas de estas personas.

Así lo afirmó Daniel Carvalho, el concejal de Medellín, quien confirmó que ciudadanos se han acercado a él para corroborar que los llamados ‘cabezas rapadas’ o neonazis los han atacado en vía pública y en parques.

Publicidad

Algunos casos se habrían presentado en el parque de El Poblado.

Otra vez recibo denuncias de "nazis" golpeando gente por el Parque del Poblado.



¿Alguien tiene más información al respecto? — Daniel Carvalho (@davalho) June 20, 2017

En la mira de estos jóvenes estarían afrodescendientes, hippies artesanos y personas homosexuales.

“Incluso golpearon a una mujer y al parecer esta clase de hechos también han sucedido en la Villa de Aburrá. Me parece este tema muy delicado y me preocupa que la gente no lo denuncie”, afirmó el concejal Carvalho al Blu Radio.

Publicidad

El servidor público instó a la ciudadanía afectada por estos grupos a que le den aviso, así sea de forma anónima, a través de sus redes sociales y de forma personal.

Sobre estos casos la Policía no se han pronunciado y en la Personería afirmaron no tener registros de hechos similares.

Publicidad

Hace varios años presencié un ataque a un grupo de chicos homosexuales.

En esta ocasión atacaron unos chicos por "hippies y negros".



Asco — Daniel Carvalho (@davalho) June 20, 2017