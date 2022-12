Autoridades aún no dan con responsables de golpiza a joven promesa del boxeo en Bello

Miguel Ángel Vargas, de 21 años, continúa en estado crítico en la Clínica del Norte. El joven habría sido atacado por cruzar una frontera invisible.

En la Unidad de Cuidados Intensivos continúa este joven que ya salió de un estado de coma productor de los múltiples golpes que recibió en todo su cuerpo por, al parecer, un grupo de hombres. Días antes sus amigos registraron una de sus últimas peleas, donde salió vencedor.

“A él se le olvidó, no sabe qué es boxeador no sabe qué está en Medellín, no recuerda haber llegado aquí, tiene los recuerdos más viejos” manifestó a Noticias Caracol, Jhon Edwar Vargas, padre del joven.

Miguel Ángel se había convertido en la esperanza de decenas de niños que atropellados por la violencia y la drogadicción, encontraron en este deporte una forma de vida. Un espacio deportivo del sector Porvenir en el occidente de la capital antioqueña se convirtió en el ring improvisado donde practicaba con otros jóvenes.

Juan García compañero de Miguel lo recuerda como alguien “muy buena gente, muy amable, le gustaba servirle a los demás y muy humilde. Montó unos semilleros, le ayudaba a los niños”.

“Él se iba siempre para donde había muchachos sentados ahí en las esquinas, y les decía vamos a entrenar, miren que esto es bueno es un deporte y los arrastraba no sé cómo los convencía”, dijo su padre.

Su familia no se cansa de pedir celeridad en las investigaciones, ya que aún no han capturado a los responsables del hecho, que tiene indignados a los habitantes de la zona.

