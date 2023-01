Autoridades de Medellín siguen encontrando ventas de comida que podrían atentar contra la salud

Esta vez las irregularidades se encontraban en un puesto de venta de varios tipos de carne en los bajos de la glorieta de Guayabal con la 10.

Allí funcionarios de la Secretaria de Salud y de Espacio Público llegaron a corroborar que la venta de comestibles se estuviese llevando a cabo con todas las normas.

Sin embargo y tras una minuciosa inspección, se hallaron cerca de cien kilos de carne almacenada en malas condiciones.

Al preguntársele al propietario del puesto de dónde provenía la carne, este no supo cómo justificarla, por lo que se procedió a su incautación.

"Encontramos cerca de cien kilos de carne cuyo dueño no tiene cómo justificar su procedencia, lo cual pone en riesgo, sin duda alguna, a las personas que consumen en este sector. Además se encontró la carne en unas condiciones higiénico-sanitarias que no son las adecuadas”, manifestó el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Felipe Tobón.

A esto se suma que la persona que estaba vendiendo carne tenía un carnet de permiso de Espacio Público que era falso, "de tal modo que la Secretaría de Salud radicó una denuncia ante la Fiscalía para adelantar acciones legales contra estas personas", afirmó el funcionario.

Por tal razón este puesto de comidas fue retirado y se le retuvo a su dueño varios elementos de cocina que se encontraban en pésimas condiciones higiénicas.

Estas acciones se suman a las ya realizadas en varios miradores de Las Palmas, en donde la ciudadanía denunció pésimas condiciones de higiene.

