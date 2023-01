Autoridades de Medellín y comités de las barras estudian sanciones para hincha agresor

En una reunión definen cuál será la sanción al hombre identificado como Esteban Ortiz, quien podría enfrentar hasta un proceso penal.

La agresión en plena tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, por parte de uno de los integrantes de logística de la hinchada contra esta mujer, desencadenó todo tipo de reacciones.

Las cámaras de tecnología facial permitieron evidenciar cómo el hombre de cabello largo y camisa amarilla, lanza un puño contra el rostro de la mujer que porta una camisa del mismo equipo de fútbol.

Ahora las autoridades junto con los comités de las barras de la ciudad, analizan posibles sanciones para el agresor, que podrían ir desde no poder volver a ingresar al escenario deportivo, hasta un proceso penal.

A través de un comunicado la Estrella Verdolaga, grupo al que pertenece este hincha, lamentó lo ocurrido y publico lo que aseguran son las excusas del agresor.

Hincha de Nacional pidió disculpas por agredir a una mujer en el Atanasio Girardot Por su parte, líderes de la hinchada pidieron no ser estigmatizados por un hecho particular que no compromete a la barra en su totalidad.