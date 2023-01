Autoridades elevan a $50 millones la recompensa por niño de 6 años desparecido en Medellín

La madre de Marlon Andrés y la Policía buscan al pequeño desde hace nueve días. Pese a los esfuerzos, no tienen rastro de él.

Marlon Andrés Cuesta despareció el pasado lunes 5 de agosto en Villa Hermosa, al oriente de Medellín, luego de que su madre lo dejó al cuidado de unos amigos de la familia para ella ir a estudiar.

Sin embargo, los responsables del niño lo dejaron salir a jugar fútbol y desde ese día se desconoce su paradero.

"Les pido que se pongan la mano en el corazón y sientan este dolor que yo estoy sintiendo y me lo devuelvan", dijo Sandra Milena Cuesta, madre del pequeño.

Agentes de la Policía y la Fiscalía adelantan la búsqueda del menor que cumplió 6 años el 7 de agosto, dos días después de su desaparición.

Incluso, su comunidad se ha solidarizado con la situación y han realizado marchas y plantones para dar con su paradero.

En días pasados, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por Marlon Andrés, pero como no han recibido información elevaron la cifra a $50 millones.

“Lo tenemos que encontrar y lo tenemos que encontrar con vida. Es muy importante que también como ciudadanos digamos algo, alguien siempre ve algo y la recomendación mía es que por favor nos den la información, que entendamos que se trata de un niño”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Marlon Andrés fue visto por última vez en la estación Las Torres del metrocable línea H. Ese día, el menor de 6 años vestía una camiseta verde y pantaloneta azul.

¿Dónde está Marlon Andrés? Continúa la búsqueda del niño de 6 años perdido en Medellín