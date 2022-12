Autoridades identificaron 1.800 fleteros en Medellín y están tras de ellos

En un vídeo se ve como un hombre, que viste camiseta blanca, logra llegar hasta la caja registradora de un almacén, y en cuestión de segundos se lleva el dinero.

Otro video muestra el momento en que un hombre, que se moviliza en moto, atraca a un conductor por la ventanilla de un vehículo.

Robos como estos, bajo distintas modalidades, se registran a diario en Medellín

“Una persona se me acercó y él me preguntó algo y yo le conteste, cuando miré ya no tenía la plata”, recuerda Liliana Tangarife, habitante de Medellín.

“Me tocaron por un lado y uno mira y se le llevan el bolso por el otro”, cuenta Angélica Marín, otra afectada.

Según las autoridades, en lo que va del año 92 casos de fleteo se han reportado, han sido registrados 964 celulares robados y más de 663 casos de hurto de dinero en efectivo.

“El reloj me lo quitaron, un muchacho me abrazó y me quito el reloj”, cuenta Diego Arboleda.

Según las cifras de la Policía, en los últimos cinco años, las bases de datos de la Sijín han acumulado 1.800 nombres de fleteros.