Autoridades investigan agresión a una mujer con arma blanca al interior del Metro de Medellín

Los hechos, según denuncia Yessica Obando, la mujer que sufrió la agresión, tuvieron lugar el pasado viernes a las 5:50 p.m. en uno de los vagones de la Línea A del Metro, en la estación San Antonio.

Tras lo sucedido, que es materia de investigación por parte de las autoridades, la mujer fue atendida por el personal del sistema de transporte público y miembros de la Policía Nacional, quien posteriormente fue trasladada a un centro de atención médica.

Publicidad

“Una persona indelicada me enterró en la cadera lo que se cree, era una navaja. Desconozco las intenciones de esta persona, no puedo asegurar si tenía un arma cortopunzante en su bolso y que sin intención me agredió, o por el contrario, lo hizo para robarme, ya que llevaba mis audífonos puestos”, manifestó la víctima de la agresión en su cuenta de Facebook.

Vea también: ‘Sin ley’, el desafiante grafiti con el que pintaron el tranvía de Ayacucho

Las autoridades lamentaron que la víctima no pudiera identificar al presunto agresor, esto por la gran cantidad de personas que circulan a esa hora en la estación del Metro donde ocurrió el hecho. Así mismo, no se sabe con certeza, cuál fue el elemento utilizado para efectuar la acción.

Publicidad

Este hecho está en manos de las autoridades y está siendo investigado.

Foto: Archivo.