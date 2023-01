Autoridades revelan las desgarradoras condiciones en que fue hallado el cuerpo de Marlon Cuesta

Medicina Legal investiga las causas de la muerte del niño de 6 años.

En zona boscosa de Villa Hermosa, a unas cuadras de la casa donde vivía con su mamá, fue hallado sin vida Marlon Andrés Cuesta, el menor que desapareció en la comuna 8 de Medellín el pasado 5 de agosto.

Las autoridades precisaron que el niño de 6 años estaba dentro de un costal atado de pies y manos. El fuerte olor fue el que alertó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía y con ayuda de caninos encontraron el cuerpo.

“El mensaje, no solo de dolor y de repudio, porque es total, un niño de seis años vilmente asesinado, pero lo que hay que mandar como mensaje es que reflexionemos como sociedad”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El niño fue visto por última vez el pasado 5 de agosto en el barrio Caicedo en el oriente de la ciudad. En su momento la Policía reveló la versión que dio la mamá del pequeño, sobre su desaparición.

“Ella manifiesta que esperaran hasta el día de mañana porque él tenía la costumbre de quedarse en otras casas y llegaba en horas de la mañana y que no se preocupara que ese podría ser el mismo caso, cuando ya llegó el medio día de ayer (6 de agosto), ahí sí volvieron a llamar para que los acompañara”, relató Eliécer Camacho, comandante de Policía del Valle de Aburrá.

Sandra Milena, la mamá del pequeño, en medio de la angustia, relató que la última vez que lo vio fue cuando lo dejó al cuidado de unos amigos que le permitieron salir a jugar.

"Llegó otro niño a pedir permiso por él, lo dejaron ir a jugar fútbol a la cancha a un entrenamiento, el niño lo llevó a las 3 de la tarde a la puerta de esa casa y cuando llegaron allá no había nadie en esa casa dice él se subió y el niño quedó jugando afuera".

De acuerdo con las investigaciones, Marlon Andrés fue grabado por cámaras de seguridad de la estación del metrocable línea H en la comuna 8, pero la búsqueda de las autoridades, que repartieron volantes para dar con su paradero, no dio resultados.

Medicina Legal investiga las causas de la muerte, mientras que la Policía busca determinar quién es el responsable.