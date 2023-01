Auxiliar de la Policía denunció una extorsión y terminó implicado en tráfico de drogas

La insólita historia comenzó cuando dos hombres, según la Fiscalía, lo sorprendieron tratando de vender cinco papeletas de cocaína rosada.

El ente acusador informó que el 7 de agosto dos hombres identificados como Camilo Andrés Quiroz Restrepo, de 26 años, y Cristian Higuita Vallejo, de 21 años, retuvieron al auxiliar de la Policía en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín, lo obligaron a ir a un establecimiento comercial y a tomarse fotografías con un pequeño cargamento de droga.

Eran, según la Fiscalía, cinco papeletas de tucibí y 15 cigarrillos de marihuana. Una parte de la droga explica un comunicado de la fuente oficial, le pertenecía al joven que estaba prestando su servicio militar obligatorio en la institución verde oliva, la otra parte a los dos acusados.

Luego, estos le habrían exigido al auxiliar una extorsión de 10 millones de pesos a cambio de no publicar sus fotos con la droga en redes sociales y no revelar que hacía parte de la fuerza pública.

Como el joven no tenía dinero, asegura la Fiscalía, fue llevado por los presuntos delincuentes a su casa, de donde el auxiliar extrajo un televisor avaluado en 1,9 millones de pesos para zafarse del problema en el que se había metido.

Pero, según la Fiscalía, los presuntos extorsionistas llamaron al cabo de varios días al auxiliar para exigirle una pistola o más dinero: dos millones de pesos en efectivo.

El joven policía no aguantó la presión de los supuestos delincuentes y los denunció. Investigadores del Gaula asumieron el caso y el miércoles 21 de agosto Quiroz e Higuita fueron capturados en un centro comercial cuando se aprestaban a recibir un paquete que simulaba contener el dinero exigido ilícitamente.

Los dos fueron llevados ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías donde la Fiscalía les imputó los delitos de extorsión agravada consumada y tentativa de extorsión agravada. Y aunque ninguno aceptó cargos, el despacho los envió a prisión.

Sin embargo, la historia no termina allí. La Fiscalía, además, compulsará copias para que la justicia investigue al auxiliar bachiller, quien dijo que encontró las cinco papeletas de tucibí que pretendía vender “cuando realizaba labores de aseo en la guarnición policial donde presta el servicio militar obligatorio”, informó el ente acusador.

Así pasará de denunciante a investigado y podría terminar en prisión.