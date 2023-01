Avenida Regional en Sabaneta, una vía destruida por la que no hay quien responda

La malla asfáltica presenta un evidente deterioro y genera malestar entre los conductores, sin embargo nadie le pone el pecho a su mantenimiento.

La avenida Regional, en jurisdicción de Sabaneta, Antioquia, tiene un tramo de 2 kilómetros por donde tienen que transitar vehículos de carga provenientes de todo el suroccidente de Colombia.

La vía conduce a Medellín, a otros municipios de su área metropolitana y da paso hacia el norte de Antioquia o la Costa Atlántica.

Su estado actual, es lamentable, según los mismos transportadores.

La capa asfáltica está hundida. Sobre ella hay innumerables baches. Desde un vehículo evidenciamos la inestabilidad de la vía. Pero, ¿quién responde por esta carretera nacional? Sabaneta hace lo que puede.

“Cada que se presenta un bache grande o una situación que se puede salir de control, el municipio con sus recursos, con materiales y trabajadores oficiales, hace la intervención, no obstante no podemos generar un contrato grande para el mantenimiento de la vía porque no podemos invertir en ella y si lo hacemos generaría un detrimento patrimonial”, explicó Héctor Yepes, secretario general de Sabaneta.

Según la Alcaldía de Sabaneta, Invías respondió: “En varias oportunidades hemos generado la inquietud e Invías contesta con la norma que dice que la vía no hace parte de su inventario y por ende no han querido asumir la competencia sobre ella”.

El tramo está en medio de un limbo jurídico. Los retoques son paliativos pues el peso de tracto camiones tienen seriamente afectado el subsuelo de la capa asfáltica. Allí se necesita una inversión de peso que nadie ha querido afrontar.