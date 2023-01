Avistan ballenato perdido en aguas del Urabá antioqueño

Expertos temen que el pequeño cetáceo pueda morir por las condiciones en que se encuentra. Autoridades piden a la comunidad dar aviso en caso de verlo nuevamente.

Una cría de ballena jorobada fue avistada en aguas del Urabá antioqueño. De acuerdo con investigadores, el ballenato está perdido, pues su ruta es en el Caribe.

“Ellos tienen rutas por donde pasan en el Caribe, que no incluyen el golfo de Urabá, así que se equivocó de camino, se desorientó, algo sucedió que lo separó de su grupo y entró acá. Estamos asumiendo que este ballenato está perdido y que su grupo debe estar hacia el norte, es decir, afuera del golfo. Esperamos que logre salir, pero por su edad, la probabilidad de supervivencia se reduce entre más tiempo se quede solo al interior del golfo”, señala Jenny Leal, profesora de la Corporación Académica Ambiental.

El mayor temor es que el pequeño cetáceo pueda quedarse varado y morir, ser cazado, o sufrir un accidente, pues por esta zona transitan busques grandes y embarcaciones rápidas. Además, aclaran que el animal no tiene dientes ni representa un peligro para los humanos.

“Creemos que este visitante es un animal de ocho metros aproximadamente, lo estamos buscando para saber si está en capacidad de alimentarse por sí mismo, si puede sobrevivir o está en un estado de vulnerabilidad”, explica María Camila Rosso Londoño, experta en mamíferos marinos.

Ambas investigadoras piden a la comunidad y a los habitantes de la zona dar aviso a las autoridades en caso de ver al cetáceo nuevamente. Asimismo, se recomienda no acercarse al animal.

Desde la Universidad de Antioquia (Sede Urabá), la Fundación Omacha y al proyecto Delfín Gris, están buscando al ballenato.