Azotados por los fleteros: en cuestión de horas fueron reportados tres casos en Medellín

En otro hecho en la comuna 9 (Buenos Aires) algunas personas intentaron tomar justicia por mano propia, quemando la motocicleta de dos presuntos ladrones.

A través de redes sociales, ciudadanos en Medellín alertaron sobre tres hechos de fleteos en diferentes sectores de la ciudad durante la tarde del sábado, dos de ellos fueron registrados en video.

El primer caso se presentó en el sector la Aguacatala, donde dos hombres en una motocicleta rodearon un vehículo, intimidaron al conductor y se apoderaron de sus pertenencias. Otros dos presuntos delincuentes vigilaban la zona y en cuestión de segundos emprendieron la huida.

"En este momento estamos analizando cada uno de los videos que fueron enviados por redes sociales y tenemos la denuncia de uno de los afectados, estamos esperando que de las otras personas nos lleguen las denuncias o que manifiesten el tema que se presentó en cada uno de los sectores", señaló el coronel Luis Eduardo León, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El otro hecho se reportó en la avenida Regional con calle 30, donde por medio de una foto se evidencian las mismas características con las que operan los ladrones en la ciudad, en motocicleta y obstruyendo el paso de los vehículos para hurtarlos.

En otro video también fue captado un robo a un carro particular en el que se movilizaba un hombre y un niño, en el sector de la avenida 80 en la comuna 15 (Guayabal).

Ante los constantes sucesos la comunidad invita a denunciar:

"No tengamos temor a que denunciemos a que veamos las cosas y denunciemos, porque nos quedamos callados y por eso es que pasan las cosas, la valentía de ellos es el temor de los mismos ciudadanos", comentó a Noticias Caracol, Alba Zapata.

Por su parte, Martha Ramírez expresó, "a estar tranquilos no estar mirando el bolso, no estar mirando al del lado, entonces necesitamos seguridad".

Entretanto, en la comuna 9 de Medellín, habitantes de la zona agredieron a dos hombres y quemaron su motocicleta, al parecer, luego de que intentaron cometer un robo.

"Lo que queremos es primero que todo que las personas no tomen la justicia por sus propias manos, teniendo en cuenta que en ese momento fue incinerada la moto y fue objeto de agresión esas personas”, indicó el coronel León.

Los dos presuntos ladrones tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial donde se recuperan.