Balance de noche velitas en Medellín: Policía atendió 129 riñas e incautó 698 kilos de pólvora

Uno de estos actos de intolerancia le costó la vida a un hombre en el centro de la ciudad. También, hubo un lesionado con pólvora en el oriente antioqueño.

En zona rural del municipio de San Vicente un joven de 19 años sufrió quemaduras de segundo grado en sus manos por manipular una papeleta con alcohol. Con este hecho, son 14 los casos de heridos durante el mes de diciembre en el departamento.

"Este año venimos reportando un incremento. Durante el mismo periodo del año anterior fueron 10 casos este año tenemos 14", explicó Gabriela Cano, secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia.

También fueron incautados 698 kilos de pólvora y 266 globos de mecha, distribuidos en una zona de expendio en los municipios de Caldas y La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, y Medellín. Al igual que dentro de un vehículo particular y un bus de servicio público.

"Estamos haciendo un llamado y activando todas las alarmas en el departamento con nuestras instituciones. La Policía está actuando efectivamente decomisando todos estos sitios donde se encuentra el expendio y la elaboración de estos materiales", añadió la secretaria de Salud.

Frente al preocupante panorama los mismos habitantes de Medellín hicieron un llamado para que cese el uso de pólvora durante las próximas celebraciones

"Invitar a todas las personas a que vivamos en familia y cero pólvora para que no sucedan estos tipos de accidentes", comentó Javier Galeano, habitante de Medellín.

"Hay demasiados niños quemados a los animalitos les da miedo, se aturden, entonces el mensaje es no a la pólvora", manifestó Liliana Durango, habitante de la capital antioqueña.

La Policía atendió 129 riñas durante la noche de velitas en Medellín, donde un acto de intolerancia terminó con la vida de un hombre . El caso ocurrió en la madrugada de este domingo el centro de la ciudad.