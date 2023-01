Bandera LGBTI en el Pueblito Paisa genera polémica entre los habitantes de Medellín

La comunidad no está conforme porque reemplazaron la bandera de Antioquia por el símbolo del orgullo gay.

A propósito del mes de la diversidad sexual y la identidad de género, se instaló en el Pueblito Paisa, en el cerro Nutibara de Medellín, la insignia de la comunidad LGBTI.

La bandera fue izada por la Secretaría de Inclusión Ciudadana y Cultura, que en compañía de miembros de este colectivo celebran el derecho a amar libremente y a respetar las diferencias.

Izan bandera LGBTI en el emblemático Pueblito Paisa Sin embargo, la iniciativa no agrada a muchos, principalmente a los visitantes del Pueblito Paisa y personas que trabajan en el sector, pues quitaron la bandera de Antioquia por izar el símbolo del orgullo gay.

“Me parece que es un excelente ejercicio de cultura ciudadana para Medellín, es bueno que la Alcaldía le dé ese respaldo a la comunidad LGTBI y se sientan bien con respecto a la diversidad que hay en la ciudad”, destacó un ciudadano.

“Normal, porque los gais también tienen derecho. No hay ningún inconveniente”, comentó un habitante de Medellín.

La bandera será izada durante una semana. El próximo domingo se realizará la marcha por la reinvindicación de los derechos de la comunidad LGBTI, que arranca desde la calle Barbacoas, en el centro de Medellín, y finaliza en el Parque de las Luces.



Izar la bandera multicolor en el Pueblito Paisa es un mensaje de tolerancia, respeto y convivencia para Medellín. 🌈¡Desde la diferencia también podemos construir ciudad! #MedellínDiversa #MedellínVamosPorBuenCamino pic.twitter.com/dwOrKtUzei — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) June 27, 2019

La sigla LGBTI está compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.