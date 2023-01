Bebé de 18 meses falleció en hogar del ICBF de Medellín en un caso de aparente descuido

Las autoridades investigan los hechos alrededor de la muerte de la menor, luego de caer en un balde con agua.

Este viernes se conoció el caso que generó el cierre de un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, ubicado en el barrio Popular número 2, nororiente de Medellín.

En un aparente descuido, una menor de 18 meses que era atendida en el lugar, cayó en un balde con agua, y aunque fue trasladada a la Unidad Intermedia del sector, allí llegó sin signos vitales.

“Desafortunadamente, dan cuenta de que, en un descuido, esta niña cae en un balde que tenía agua, no se percatan y cuando la observan ya estaba muerta”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Nadie en la familia de la niña se explica lo ocurrido, no entienden cómo la menor terminó en el recipiente.

Por su parte, el ICBF emitió un comunicado en el que se refirió a este caso y aseguró que suspendió el hogar comunitario luego de que se registrara la muerte de la niña, "en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades". Asimismo, el ICBF ordenó la reubicación de otros niños que eran atendidos en dicho hogar.

"Desde el momento que se conocieron los hechos un equipo de profesionales del Instituto ofrece acompañamiento psicosocial a la familia de la niña", agregó Selma Patricia Roldán Tirado, directora regional en Antioquia del ICBF.

Todavía no hay una denuncia formal por el hecho, pero la responsable del hogar comunitario podría enfrentar cargos por homicidio culposo.