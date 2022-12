Bebé rescatado de la basura por un reciclador perdió la batalla contra la muerte

Foto: Arley Rodríguez, un reciclador, había encontrado al bebé en orillas de una quebrada en el nororiente de Medellín El pequeño nació de unas 35 semanas o 8 meses de gestación. Cortesía Policía.

El llanto, seguido de un profundo silencio, se apoderó por momentos de la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas (Antioquia).

Los médicos, cuenta el doctor Carlos José Foronda Restrepo, no querían hablar, mientras sus auxiliares lloraban al ver el pequeño cadáver, que yacía en la incubadora.

Era el de un bebé –del que los vecinos pensaron que era una niña- que fue rescatado por un reciclador de orillas de una quebrada en lo alto de la invasión El Pinal, en el barrio Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín. (Vea también: De la basura, reciclador salva de morir a una recién nacida en Medellín).

Las pocas horas que estuvo en ese centro asistencial –al que fue a parar al ser remitido del San Vicente Fundación de Medellín porque no había una cama disponible en todo el Valle de Aburrá- las pasó inconsciente.

Estuvo intubado, conectado a un ventilador, canalizado, mientras por su cuerpecito recorrían los medicamentos que buscaban desterrar de su organismo la sepsis que lo había invadido cuando fue arrojado al basural.

“Estaba en malas condiciones. Tenía una infección generalizada en su organismo, que en medicina se llama sepsis neonatal, se le empezaron antibióticos, tenía un germen Gram negativo. Se le puso droga para mantenerlo con función cardiaca, renal, cerebral, pero con el transcurrir de las horas se fue deteriorando”, explicó el médico Foronda, quien perdió la batalla, que lideró para salvarlo, el sábado a las 7 de la noche.

Le hizo falta el calor de la mamá. La hipotermia con la que fue hallado por la Policía, dice el doctor Foronda, favoreció una acidosis metabólica. Y también hizo falta que le hubieran hecho aseo cuando nació.

“Una de las cosas fundamentales es el calorcito, porque salir de un vientre, donde está en temperatura adecuada, a ese frío es muy riesgoso. Eso, y la falta de higiene, permitieron que ingresaran bacterias al torrente sanguíneo. Por la sola hipotermia podía morir el niño”, añadió Foronda, quien lamentó la pérdida del bebé al que habitantes de El Pinal estaban dispuestos a adoptar.

“Se le prestaron todas las ayudas tecnológicas, incluso las que se le podrían haber prestado en un país desarrollado”, explicó. Y de inmediato alertó:

“Tenemos que llamar la atención de las mamás que no quieran tener a sus bebés, que es lo más preciado para una madre: no lo debe abortar, sino que se deben acercarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y allá le van a colaborar para que tenga un parto normal, técnico y el ICBF determina si se da el bebé en adopción o no, o le ayudan en su crecimiento”, aseguró el médico.

“Es que un ser humano no puede hacer algo así con una creatura como esta. Esta cosa fue prácticamente provocada. Hay auxiliares llorando, médicos sin palabras”, dijo. (Vea también: Recién nacido es abandonado en la Comuna 13 de Medellín con una triste nota).