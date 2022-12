Belén de Bajirá sigue siendo de Antioquia: gobernador (e), Iván Echeverry

Según el funcionario, hay una ordenanza que solo puede ser derogada por una ley, pero esta no existe. En el departamento se aferran a una ‘tutelatón’.

Para las autoridades locales, mientras el Consejo de Estado no revoque la ordenanza de la Asamblea de Antioquia, que contempla a esas cuatro poblaciones como del departamento, estas seguirán siendo antioqueñas.

“Esa ordenanza no ha sido decretada nula por ningún tribunal, ni tampoco existe una ley que la haya derogado, por lo tanto está vigente que Belén de Bajirá sigue siendo Antioquia”, dijo el gobernador encargado, Iván Echeverry Valencia.

Tutelas y recolección de firmas son las acciones inmediatas

“Una ‘tutelatón’, en este momento hay unas 80 o 100 tutelas en curso y esperamos tener un millón de firmas esperando mostrar el sentimiento del territorio antioqueño al gobierno nacional”, agregó.

Mientras Belén de Bajirá vive una evidente polarización, Medellín también es epicentro de opiniones encontradas.

Para el transeúnte medellinense Darío Cadavid, “eso está mal porque en cualquier momento pueden desplazar otro departamento porque hay un supuesto oro, uranio, lo que sea”.

Sin embargo, el chocoano Jorge Mosquera dijo que “eso pertenece al Chocó, sólo que hay que prestarle más atención”.

Las autoridades y habitantes esperan recolectar las firmas antes del 23 de junio, fecha en la que se oficializaría la entrega de los territorios al departamento del Chocó.