Alcalde de Bello anunció que dio positivo para COVID-19

Este miércoles, el alcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, se sumó a la lista de más de 9.100 personas a las que en su municipio se les ha confirmado el contagio con COVID-19.

“Desde que llegó el COVID-19 a nuestra ciudad, permanentemente me he estado haciendo pruebas para descartar el contagio. El fin de semana sentí unos síntomas leves, de igual forma ya me había hecho la prueba, la cual salió positiva”, informó el mandatario bellanita.

“Seguiré trabajando desde mi hogar, esperando superar esta dificultad prontamente”, dijo.

⚠️ Alcalde @osanperez informa a toda la ciudadanía el resultado positivo de su prueba de #Covid_19. "Nuestro ejercicio administrativo comprende el arduo trabajo para beneficiar a todos los ciudadanos".👆🏻 Continuará trabajando #PorElBelloQueQueremos desde casa. #JuntosPodemos pic.twitter.com/kOjIVzG2EA — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) September 23, 2020

En Bello, según cifras de la Alcaldía, han sido confirmados 9.141 casos de coronavirus COVID-19, 161 permanecen activos, se han recuperado 8.815 personas y 165 han muerto por la enfermedad.

En el departamento de Antioquia, las cifras indican que han fallecido 2.240 personas por COVID-19.