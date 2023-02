Doloroso relato de hermana de Natalia Alzate, colombiana diagnosticada con cáncer en España

La familia de Natalia Alzate, una colombiana diagnosticada con cáncer terminal en España, sigue pidiendo ayuda para que pueda retornar a su país. Ella es una paisa de 41 años que lleva 11 meses en ese país y llamaba a diario a su familia en Colombia, también lo hacía constantemente con sus dos hijos, pero cuando no lo hizo ni para desearles feliz año saltaron las alarmas.

“Se nos hizo muy raro de que no nos contestaran las llamadas, ahí empezamos a comunicar con la pareja de ella, y nos dimos cuenta de que estaba hospitalizada”, reveló Mariana Alzate, hermana de Natalia.

Natalia resultó, para sorpresa de su familia, ingresada en Palma de Mallorca por una supuesta alergia y una repentina ganancia de peso.

“Ella me dijo ‘voy a ir al médico a ver qué es lo que me pasa, de pronto como que creo que me intoxiqué’. Los primeros días de enero nos dijeron que le iban a hacer una biopsia, cuando ya después nos dijeron es que ella tiene cáncer”, declaró Laura Alzate, la otra hermana de esta mujer.

Noticia que los derrumbó, ya que Natalia Alzate en lo poco que se comunicaba decía que estaba bien, pero cuando viajaron a verla entendieron que lo hizo para no preocuparlos.

“Ella caminaba, todo, llegamos acá y nos dimos cuenta de que estaba postrada, estaba eliminando por sonda, estaba muy perdida, ella llegó y nos saludó como si nosotros viviéramos a la vuelta de la esquina”, añadió Mariana.

“Le empezaron a hacer unas quimios, pero en cuestión de pocos días todo empeoró, que no, que no había nada que hacer”, agregó Laura.

Los médicos le diagnosticaron a Natalia Alzate un cáncer de páncreas que hizo de manera silenciosa metástasis en su hígado. Tras la noticia, el deseo de la paisa es poder construir sus últimos recuerdos en Colombia, así se lo ha expresado a su familia en algunos momentos de lucidez.

“Le dije ‘Naty cuando lleguemos a casa de mamá, ¿qué es lo que te gustaría que mamá te tuviera preparado?’ y me decía ‘arepa con quesito, extraño mucho la arepa con quesito y quiero una arepa con quesito‘”, expresó Mariana Alzate.

La dificultad para que Natalia viaje a Colombia es que los médicos no autorizan su salida de España en un vuelo comercial, pues se pone en peligro su vida, a menos de que este sea medicalizado.

“Un vuelo humanitario es la única forma de que ella puede estar aquí porque cuesta más de 800 millones de pesos, pero no contamos con el dinero para traerla”, señaló Laura Alzate.

A más de ocho mil kilómetros de distancia, la esperanza de la familia Alzate se mantiene para que Natalia abrace una vez más a sus seres queridos en Bello, Antioquia.

“Me decía ‘Mariana, no me dejes‘, y eso lo tengo acá y no soy capaz de irme de este país sin ella”, declaró Mariana Alzate.