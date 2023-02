Familia de Natalia Alzate, diagnosticada con cáncer en España, pide ayuda para traerla a Colombia

Natalia Alzate tiene dos hijos de 16 y 20 años. El 8 de marzo de 2022 salió de su casa ubicada en el barrio Congolo de Bello, Antioquia, con el propósito de buscar un mejor futuro para su familia en España, pero allí descubrieron que tenía un cáncer terminal y ahora requiere ayuda para poder regresar a Colombia.

Laura Alzate, hermana de la madre de 41 años, le contó a Noticias Caracol que su familiar se fue al país ibérico “muy contenta, iba con muchos sueños, iba con la ilusión de llevarse a sus hijos en un año”,

Sin embargo, once meses después su vida cambió por completo.

Según la hermana de Natalia Alzate, el pasado 31 de diciembre “la vi muy hinchada y ella me dijo ‘voy a ir al médico a ver qué es lo que me pasa, de pronto como que me intoxiqué’”.

Las malas noticias empezaron a llegar cuando empezó el año 2023.

“Los primeros días de enero nos dijeron que le iban a hacer una biopsia, cuando ya después nos dijeron es que tenía cáncer”, relató la hermana de Natalia Alzate, a quien le detectaron un tumor entre el páncreas y el hígado.

Antes de irse a España, la colombiana laboraba en el área financiera y en Europa se desempeñaba en labores domésticas.

A Natalia Alzate “le empezaron a hacer unas quimios, pero en cuestión de pocos días todo empeoró” y los médicos dijeron “que no había nada que hacer”, aseguró la hermana de esta mujer.

A pesar de los esfuerzos que ha hecho su familia por tenerla en casa, no ha sido posible lograr que vuelva a Colombia.

La hermana de Natalia Alzate afirmó que sus “hermanos viajaron con la ilusión de traerla, pero en el vuelo comercial no es posible traerla en las condiciones que ella está”.

Ahora, en esa carrera contrarreloj, claman ayuda para que esta madre colombiana pueda regresar a Bello.

“Un vuelo humanitario, es la única forma en que ella puede estar aquí, porque cuesta más de 800 millones de pesos, pero no contamos con el dinero para traerla”, reconoce la hermana de Natalia Alzate.

Los dos hijos de Natalia, su mamá y hermanos esperan que un milagro del cielo les permita cumplir el sueño de tenerla a su lado nuevamente.

