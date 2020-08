Joven señalada de extorsionar a un niño de 12 años fue enviada a prisión

Una joven señalada de extorsionar a un niño de 12 años en Bello, Antioquia, fue enviada a prisión.

Según la denuncia de la madre del menor, el presunto crimen sucedió en un local comercial de su propiedad. La mujer de 20 años, al parecer, aprovechaba los momentos en que el menor se quedaba solo y le habría exigido dinero a cambio de no cortarle los dedos, no asesinar a su madre o no tirar una granada a su tienda.

“En una ocasión, al parecer, la mujer ingresó al local y le habría enseñado un arma blanca con supuestas manchas de sangre al niño, diciéndole que había atacado a una persona y que si no le entregaba el dinero exigido le podría pasar lo mismo”, indicó la Fiscalía.

El niño de 12 años, al parecer, le entregó a la acusada 150.000 pesos en efectivo, una botella de whisky y media botella de ron.

La madre del pequeño descubrió lo sucedido porque notó cambios en el comportamiento de su hijo, según relató a las autoridades lo veía nervioso, irritable y lloraba constantemente.

La joven de 20 años fue capturada por el CTI cuando pretendía recibir 80.000 pesos, producto de las señaladas extorciones.

La acusada fue enviada a prisión acusada de los delitos de extorsión agravada en modalidad de tentativa en con curso homogéneo con tres eventos de extorsión agravada consumada.

La procesada no aceptó los cargos que le imputó el fiscal.

