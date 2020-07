Mujer le escupió en la cara a un vigilante porque le exigió usar tapabocas

El caso de una mujer que le escupió en la cara al vigilante porque le exigió usar tapabocas ha generado rechazo y enojo entre los habitantes del barrio Niquía, en Bello.

De acuerdo con el relato de la víctima, la agresora se negó a ponerse el elemento de protección, que es obligatorio por la pandemia del coronavirus, y arremetió contra el hombre que cumplía con su trabajo en una unidad residencial.

“Me dice que no se lo va a poner y que hiciera lo que quiera, entonces ella me agrede, me empuja, me escupe en la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mi compañero”, denunció Óscar Pérez, vigilante.

Según las autoridades, la agresora recibió dos sanciones económicas: la primera fue de 960 mil pesos por incumplir la medida sanitaria del uso de tapabocas y la segunda de 460 mil pesos por agredir al vigilante.

Hasta el momento, se desconoce si la mujer que escupió al vigilante tiene coronavirus.

Le puede interesar: