Sellan gimnasio de Bello por prestar servicio durante la cuarentena

Realizamos operativo de control en un gimnasio del barrio Niquía, en el cuál se sancionaron 16 personas y se hizo un sellamiento al establecimiento, por incumplir las medidas del decreto nacional. Agradecemos a la ciudadanía por sus reportes y reiteramos el compromiso que tenemos como ciudadanos de evitar la propagación del #Covid_19 en nuestro municipio. #DeCorazónCuídate