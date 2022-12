Bernardo Guerra, concejal de Medellín, cuestionó al comandante de Policía tras muerte de su perro

Según el funcionario, el coronel Wilson Pardo autorizó el retiro del escolta que custodiaba su vivienda, lo que habría facilitado en el envenenamiento del canino.

No es la primera vez que Guerra se despacha contra el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía de Antioquia.



Este mensaje es claro y contundente No hay garantías para ejercer control político desde @ConcejoMedellin Bruno era leal e inocente mascota pic.twitter.com/o30ClVN4Ye — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) April 24, 2017

En medio de la sesión sobre los avances en materia de seguridad en Medellín, en la mañana de este lunes 24 de abril, el funcionario cuestionó que “no hay garantías para ejercer control político desde el Concejo de Medellín”.

Horas más tarde, en hechos aislados, se conoció que una de sus mascotas, un labrador llamado Bruno, había sido envenenado en su vivienda.



Luego d denunciar @ConcejoMedellin apatía y negligencia de Comandante Policia Antioquia aparece muerta mascota @GobAntioquia @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/ZHf0eISvdA — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) April 24, 2017

Inmediatamente Guerra cuestionó por medio de su cuenta de Twitter al coronel Wilson Pardo: “Coronel Pardo, comandante Policía Antioquia, lo hago responsable de este hecho, ¿quién sigue?”, manifestó el funcionario.

Estas acusaciones aún no han tenido eco por parte de Pardo que no se ha pronunciado sobre lo sucedido, aunque sí se aclaró, por parte de la Policía de Antioquia, que el retiro del escolta de la vivienda del concejal Guerra se dio porque la seguridad del funcionario estaba a cargo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) y no de la UNP.



