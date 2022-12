Bomberos de Bello enfrentan voraz incendio en el cerro Quitasol

La emergencia es atendida por 36 expertos en la atención de este tipo de hechos. El humo afecta a habitantes de la vereda Potrerito y otros sectores.

El capitán Nelson Zuluaica, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bello, le dijo a Noticias Caracol que aún es difícil determinar qué tanto daño han provocado las llamas, pues el humo es intenso y no deja percibir el tamaño del fuego.

El incendio se presenta en la zona occidental baja del cerro y es atacado de manera manual por los bomberos, pues aunque a la zona han accedido tres pequeños vehículos, estos no tienen la capacidad de una máquina contra incendios para enfrentar las llamas.

“Esperamos que no avance, aunque lo está haciendo. Ya informamos al Dapard y estamos gestionando el tema para ver cómo reaccionamos en la mañana (del miércoles)”, dijo Zuluaica.



En el momento más de 35 unidades se encuentran controlando el incendio forestal del quitasol. El comandante @nelsonzuluaica se encuentra a cargo de las operaciones en el puesto de comando san Elias @DNBomberosCol @CITELDNBC @cesarango @AlcaldiadeBello @El_Bellanita pic.twitter.com/JpMmHuMGKA — Bomberos Bello (@BomberosBello1) February 6, 2018

