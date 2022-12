Borracho chocó con varios carros e intentó escapar

Un hombre, sin camisa y en evidente estado de embriaguez, protagonizó un choque que terminó en persecución por parte de la Policía y taxistas en diferentes sectores de la ciudad.

Johan Harley, taxista afectado en el hecho, relató así la situación: “estábamos parados en la glorieta de San Diego, en el acopio, y detrás de mí había un Aveo y llegó el señor del carro y nos chocó a todos tres y arrancó en persecución y el señor por salir volado casi me atropella”.

Otro taxista afectado, Hernán Cogote dijo que “le colisionó al señor y me dañó el carro, salimos en persecución por él, gracias a Dios no había vidas humanas. Eso es el ejemplo del alcohol, para que la gente vaya aprendiendo y todo Colombia vea las consecuencias”.

El sujeto fue detenido minutos después por la Policía y fue puesto a disposición de las autoridades de tránsito que le realizaron la prueba de alcoholimetría.

Juan Diego Londoño, supervisor de la Secretaría de Movilidad de Medellín dijo que “afortunadamente los mismos compañeros de los taxistas y la Policía lograron capturar al individuo, le marcó tercer grado de embriaguez, se le atendió el caso de choque y el vehículo quedó inmovilizado”.

El hombre deberá responder por los daños causados y pagar una multa por conducir en estado de embriaguez.