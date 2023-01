Boterosutra, la exposición con que el Museo de Antioquia celebra el cumpleaños 86 de Fernando Botero

Esta serie de dibujos y pinturas fueron presentadas en el 2013 y hoy regresan a la capital paisa para esta significativa fecha.

El artista Fernando Botero cumplirá este 19 de abril 86 años y el Museo de Antioquia quiere celebrar esta efeméride con una exposición llena de sensualidad.

Por ello este jueves el Museo tendrá ingreso libre para todo el público a partir de las 10:00 a.m. La inauguración del Boterosutra ocurrirá a las 7:00 p.m.

En palabras del curador auxiliar Camilo Castaño, esta obra "no responde a un interés erótico o a un aspecto moral o psíquico, sino a una condición formal que pretende exaltar los valores táctiles de las cosas, como lo aprendió del estudio de la obra del crítico de arte norteamericano Bernard Berenson".

Y continúa diciendo: "Es, por tanto, una emoción sensorial que no está ligada a producir un placer de índole sexual sino un placer estético. Sus alusiones a esta forma de placer están siempre presentes en su discurso, llegando a citar a Matisse, que afirmó: ‘Sueño con un arte de equilibrio, de tranquilidad, sin tema que inquiete o preocupe, algo así como un lenitivo, un calmante cerebral parecido a un buen sillón'".

"Son 47 dibujos en pequeño formato sobre papel, 16 dibujos en gran formato sobre lienzo y cinco pinturas al óleo, todos sobre el mismo tema que él ha denominado Boterosutra. Estos trabajos ya han estado en Suiza, Francia y Alemania", manifestó Camilo Castaño, curador auxiliar.

La curadora de esta muestra es Lina Botero, hija del maestro Fernando Botero.



