Boxeador golpeado por cruzar una frontera invisible continúa en cuidados intensivos

Miguel Ángel Vargas se recupera de la brutal paliza provocada por delincuentes en Bello, quienes lo desnudaron y lo señalaron de ladrón por no ser de su barrio.

Se encuentra en delicado estado de salud, en cuidados intensivos en la Clínica del Norte en Bello, a donde fue llevado luego de ser atacado en esta misma localidad.

Según testigos, el deportista llegó a una ferretería a comprar unas pinturas cuando hombres desconocidos le dieron una golpiza.

Delincuentes propinan golpiza a promesa del boxeo antioqueño por... Quienes lo conocen saben que es un deportista innato. Su liderazgo y talento lo han llevado a ser parte de la Selección Medellín de Boxeo.

Miguel Ángel tiene 21 años, es oriundo de Cali y aunque participó en los pasados juegos departamentales, trabajaba como ayudante en construcción.

Según sus padres, salió el pasado viernes del barrio Doce de octubre, en el noroccidente de Medellín, y cruzó sin saber una llamada frontera invisible en busca de una pintura.

“Lo abordan unos muchachos y le preguntan que él de dónde es, entonces él manifiesta que no es de acá, que era de Cali y que estaba trabajando. Pero los ‘pelados’ insistieron: qué dónde vivís”, y cuando él les dijo donde vivía se le tiraron encima, se le fueron a golpes, le quitaron la ropa”, denuncia el papá del deportista, Jhon Eduardo Vargas.

El boxeador, que permanece con respiración mecánica, se debate entre la vida y la muerte.

“Tiene fracturas de pómulos, fractura de órbita del ojo, los dos, tiene seis fracturas en el área del cráneo”, relata Gladis Rueda, directora del Club de Boxeo Medellín.

El coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá, asegura que “estamos esperando tener la oportunidad de entrevistar al boxeador para poder entrar en detalles y alimentar el proceso judicial”.

Según la directora del club al que pertenece el joven, Vargas es un promotor del deporte en los barrios más pobres de la ciudad.

“El año pasado era la primera vez que se montaba a un ring en un campeonato y eso siempre asusta, y por eso no trajo una medalla, estoy segura que este año Miguel podría traer la medalla”, dice Gladis.

La Policía continúa con la investigación, centrándose en algunas hipótesis, mientras sus familiares esperan la pronta recuperación para que le pueda dar grandes glorias al deporte colombiano.

Foto: Cortesía