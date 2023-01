Brasilero viajó en bicicleta durante un año y por este motivo terminó su aventura en Medellín

A sus 55 años, el docente de educación física pedaleó 12.240 kilómetros en un recorrido por nueve países y trajo un presente muy significativo desde Chapecó.

Hace un año, Rodolfo Saes partió de su ciudad natal São José dos Campos (São Paulo) con rumbo a una inesperada aventura.

Con unos ahorros (cerca de 3.000 dólares) y el apoyo de su familia emprendió un viaje en bicicleta que lo llevó por nueve países, estuvo en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y finalmente Colombia.

A Medellín arribó apenas el domingo, donde se hospeda en el sector del Obelisco, en el occidente de la ciudad.

Pero el motivo de su viaje es entregar un presente a Atlético Nacional, “para yo completar mi misión de viaje necesito hacer la entrega de una camiseta de Chapecoense firmada por jugadores, que pedí en Chapecó para hacer el homenaje un Atlético nacional”, aseguró a Noticias Caracol.

Inicialmente, el docente no tenía entre sus planes llegar a Medellín pero en el camino algo lo hizo cambiar de parecer, Rodolfo recordó que a su paso por Chapecó decidió pedir una camiseta firmada por los jugadores de Chapecoense y traerla como un agradecimiento al club verdolaga.

“Luego de la tragedia me acuerdo que fui a trabajar y empezaban a llegar mensajes por redes sociales, me impactó mucho uno de Atlético Nacional sobre regalar el título de la Sudamericana a Chapecoense”, relató.

Por eso buscó el presente que espera poder entregar a los jugadores del equipo antioqueño “en este recorrido cuando pasé por Chapecó tuve un sentimiento muy fuerte de gratitud. Yo no escogí Medellín en principio, pero en el camino con esa actitud que tuve en Chapecó descubrí un motivo real de conocer Medellín. Me motivó mucho la camiseta en todo el viaje y eso me ayudaba a mantener mi foco", aseguró.

Luego de hacer la entrega, Rodolfo espera regresar a Brasil donde lo espera su familia y amigos quienes lo apoyaron incondicionalmente y se siente muy orgullosos.

El profesor destaca que pasó por muchos lugares lindos pero lo que más lo motivó fue la actitud de las personas “me trataron muy bien desde que salir y ahora en Colombia es muy espectacular el comportamiento humano”.

