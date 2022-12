¿Bruce Willis está en Medellín?

¡Qué sorpresa! La que se llevan muchos paisas al ver a Pablo Perillo. El argentino, de 48 años, que en la tarde del miércoles llegó a Medellín y tiene confundidos a la mayoría de personas que se lo encuentran.

Expresiones como: “¡Mirá a Bruce Willis!”, “¿Ese es el actor de Duro de Matar?”, “¿Qué hace ese señor en Medellín?” son las que se escuchan a su paso y por supuesto los más atrevidos no dudan en detenerlo y apenas escuchan su acento argentino y que habla en español se dan cuenta que no se trata de Bruce Willis, pero no dejan de tomarse la foto.

Qué pasa en Medellín esta semana a parte del @wef y concierto de @pabloalboran? Ahora me encuentro con Bruce Willis! pic.twitter.com/EGU4WjZb3H — Catalina Escobar (@Cataescobarr) June 15, 2016

Incluso, hasta se montó en Metroplús.

Pablo, quien también es actor y por supuesto es uno de los dobles de Bruce Willis, el más parecido, desde los 20 años ha provocado la misma reacción, sensación que no le molesta, ya que de eso ha vivido la mayoría de su vida.

Está en Medellín para participar en el evento Comic Con Colombia, que se realizará desde el jueves hasta el domingo en Plaza Mayor Medellín.