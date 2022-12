Brutal ataque de un perro pitbull contra tres niños en Bello, Antioquia

Foto: Gabriela Beebe, una niña de tres años, está internada luego de ser atacada por un perro. Sufrió lesiones en piernas y tórax. Cortesía.

Aterrador fue el escape de un perro de raza pitbull de la casa de sus amos durante una reunión infantil en el barrio Cabañas de Bello.

El animal atacó a tres niños que disfrutaban de un parque infantil. Dos sufrieron lesiones en sus piernas y tórax. Pero las lesiones más graves son las que tienen en el Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, a Gabriela Beebe, una pequeña de solo tres años.

La niña, asegura su mamá Ruth Marcela Pulgarín, estuvo a punto de morir.

“Menos mal no me mató la niña. Casi me le arranca el corazón. La mordida fue a tres centímetros del corazón. Le fracturó la pierna derecha”, le dijo a Noticias Caracol Ruth Marcela.

Según cuenta Ruth Marcela, la agresión sucedió a las 4 de la tarde del sábado.

“El hermanito (de la dueña de la mascota) fue a sacar una cosa de la casa y el perro se le voló, comenzó a perseguir a todos los niños en la cancha y mordió a dos niños. A uno, en el tobillo. Ese alcanzó a zafársele, pues se montó a una reja. A otro, lo mordió en las costillas. No sé cómo se soltó”, relató la mamá de la pequeña lesionada, quien fue testigo de cómo sucedieron los hechos.

“Oí la gritería y salí (de la casa). Vi que todo el mundo le pegaba con palos, pero el perro era como bregándole a arrancar los pies (a la niña), me le tiré al perro y le abrí la boca, esa fue la única forma que soltó a mi niña”, recordó.

“A la niña me la tenía la profesora y el perro era bregando a arrancársela de las manos, ella me le protegió la cara, era con ella abrazada y el perro bregando a arrancársela de las manos”, narró. “Mi niña no respondía, estaba desmayada”, agregó.

Luego de lo sucedido, el perro fue decomisado por la Policía Ambiental.

“Fue una sorpresa para todos los vecinos lo que sucedió. Nunca había mostrado agresividad. El perro antes jugaba con los niños, era juguetón con los niños”, explicó Ruth Marcela.

A pesar de que la propietaria de la mascota se ofreció a responder por los gastos médicos de la niña, que aún está internada y bajo cuidados médicos, Ruth Marcela los rechazó.

“En el momento no pienso hacer ninguna acción legal, ellos no tenían la intención de que esto pasara”, dijo.

La pequeña Gabriela por ahora “está estable, no tiene dolor. Antes de la operación del piececito sentía mucho dolor”, dijo su mamá. La niña tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por una fractura que sufrió en una de sus piernas durante la agresión.

Sobre la suerte de la mascota, aún las autoridades no se han pronunciado.