Búho cornudo fue atacado a piedra en Amalfi y tiene que ser sacrificado

El animal presenta una fractura en su ala, lo cual le impide volar, por eso se le realizará la eutanasia.

El alcalde de Amalfi, Román Monsalve Sánchez, denunció a través de su perfil de Facebook que un búho cornudo fue atacado a piedra, lo que le generó graves heridas al animal.

El mandatario relató que la agresión ocurrió en el sector del Jardín Botánico y lo más grave es que no es la primera vez que se registra algo similar, pues en días pasados un águila fue amedrentada por siete jóvenes.

“Esta especie es un búho cornudo, el cual se encuentra en peligro de extinción. Debido al poco compromiso de la comunidad y al daño que unas personas le causaron, el búho presenta una fractura en el ala, de la cual depende ella, es una fractura expuesta por lo cual le vamos a tener que realizar la eutanasia”, precisó el veterinario.

Los profesionales que atendieron al ave lamentaron lo sucedido:

“Es muy triste darnos cuenta que el recurso fauna se ve afectado de una manera tan triste vamos a perder la vida un animal y eso significa que no cumplirá su ciclo biológico, dejará de dar crías, dejará de hacer control de plagas que nos pueden generar un daño”.

Igualmente, el funcionario invitó a la comunidad a respetar y preservar la vida de todos los animales, sin importar su especie.

“Con la pérdida de cada especie no solamente pierde el ecosistema, perdemos nosotros mismos. Es muy importante crear consciencia y respetar a los animales”, advirtió el veterinario.





CONCIENCIA POR FAVOR, NO ES JUSTO QUE SIGAMOS ATENTANDO CONTRA ESTOS ANIMALES INDEFENSOS Y ESENCIALES PARA EL PLANETA . Posted by Roman Monsalve Sanchez on Tuesday, August 13, 2019 https://www.facebook.com/roman.candidato/videos/2254672487964168/



Esta ave habita en América y su especie es considerada la más grande del continente. Además, es la más veloz. Se conoce como búho cornudo por sus orejas grandes, que parecen cuernos.