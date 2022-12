Burladas, así se sienten 150 familias en Puerto Berrío cuya promesa de vivienda está en el abandono

El proyecto quedó inconcluso por falta de recursos a pesar de haber sido financiado, en parte, por la Gobernación de Antioquia.

En medio de la maleza y el deterioro permanecen los apartamentos de 150 familias.

La obra, que fue cofinanciada por la Gobernación, por intermedio del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), el municipio y los beneficiarios, quedó inconclusa por falta de recursos.

Arnold Gómez Orozco, representante legal del proyecto de vivienda, manifestó que “ese convenio interadministrativo no se cumplió, el IDEA no siguió aportando esos dineros para la terminación, y ante esa eventual situación, el IDEA embargó a la OPB, para reclamar ese dinero que nosotros le debemos”.

Con el paso de los años, según los afectados, y sin una respuesta de las administraciones de turno, decidieron habitar los apartamentos sin estar terminados.

Gloria Amparo Cañas, una de las propietarias, afirmó que “nosotros en estos momentos tomamos la decisión de venirnos. Los que tenemos nuestra consignación del dinero, cada uno ocupó un apartamento como corresponde”.

El actual alcalde de Puerto Berrío, Jaime Cañas Morales, pidió a la Asamblea del Departamento condonar los intereses de mora, para poder terminar la obra.

“Van en 1.650 millones de pesos los intereses moratorios, que es lo que hoy solicitamos al IDEA que nos condene. El IDEA dijo que tenía que estar avalada esta propuesta por una ordenanza departamental. Le escribimos al presidente de la Asamblea y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta”, dijo el Alcalde.