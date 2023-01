Buscan a estudiante de la Universidad CES que desapareció después de salir de clase

Valentina Ramírez Mora fue vista por última vez este lunes 22 de julio en El Poblado, suroriente de Medellín.

De acuerdo con el relato de su madre, la joven de 20 años salió de la universidad a eso de la 1:40 de la tarde y se dirigía para su casa.

“Ella habló conmigo más o menos a la 1:30 p.m. y yo le pregunté si ya había almorzado y le dije que organizara lo de inglés y ella me respondió que sí, que ya iba saliendo y me dijo: ‘mami, te amo, ahorita hablamos’”, relata Gloria Elena Mora Urán.

Sin embargo, Valentina no llegó a casa y lleva más de 20 horas desaparecida.

Su familia la ha buscado en diferentes lugares de la ciudad como hospitales, calles concurridas y parques, pero no dan con su paradero.

Incluso, su madre visitó la universidad y habló con sus compañeros y amigos, pero ninguno tiene información de ella. El último registro que se tiene de la joven es el de las cámaras de seguridad, donde se ve cuando sale de la institución.

Descripción de Valentina

La estudiante de sexto semestre de Bilogía y Química Farmacéutica viste un jean azul oscuro, camisa blanca de rayas, tenis blancos marca Rebook y buzo gris de la Universidad Ces.

Además, lleva gafas recetadas, un reloj smart y una tobillera en el pie derecho. Valentina es de contextura gruesa y mide alrededor de 1.70.

La familia de la joven y la universidad compartieron fotografías de Valentina y números de contacto para quienes suministren información que ayude con su paradero.