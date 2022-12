Buscan a intolerante conductor que ‘pasó por encima’ de tres carros y huyó

Un conductor protagonizó tres choques en una misma vía en Medellín y emprendió la huida. Su acción quedó grabada en video.

Aterrorizados, los testigos del hecho no dan crédito de lo sucedido.

El conductor de un vehículo color dorado y de placas EKX446 impacta con el suyo a otros dos, mientras al parecer huía de otro choque.

“Apenas vio la persona que lo estaba persiguiendo y que lo acusaba de haberlo chocado más atrás, reaccionó y empezó a chocar más carros para poder escaparse”, relató un testigo del hecho, que pidió no revelar su identidad.

El hecho ocurrió en el barrio El Poblado.

“En la parte que había trancón, el bajó los vidrios y tenía los ojos muy rojos y estaba con música a todo taco (volumen) y pues sí parecía como borracho, además esas cosas no las hace alguien consciente”, manifestó otro testigo.

La Secretaría de Movilidad informó que no hubo llamado a sus agentes.

“Las personas que se vieron afectadas por el accionar del conductor pueden demandar ante la jurisdicción ordinaria para que sea un juez el que declare responsabilidad y ordene reparar los daños”, dijo Andrés Londoño, abogado de la Secretaría de Movilidad.

La acción del enardecido conductor fue registrada por varios conductores y transeúntes, quienes testificaron el hecho.