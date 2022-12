Buscan a joven que abandonó su trabajo, huyó con sus dos hijos y una millonaria suma de dinero

Tras una discusión con su expareja, Jorge Andrés Monsalve, de 26 años, desapareció con los dos pequeños de 1 y 3 años.

La denuncia es interpuesta por Neydid Guerra, la excompañera sentimental de Jorge Andrés, quien asegura que se separó de él porque sufrió violencia intrafamiliar.

Jorge Andrés, dice, se llevó a sus hijos hace una semana. Noticias Caracol publica sus fotografías con la autorización y petición de la madre, para ayudar en su búsqueda.

“Quedamos en que se los llevaba a amanecer a su casa y que los traía al día siguiente a las 9 de la mañana y ya no volvió a aparecer”, cuenta Neydid sobre lo sucedido el domingo 11 de junio.

Ellos sostuvieron una relación de dos años, pero según ella el hombre la maltrató en varias oportunidades, por lo que teme por la suerte de sus dos pequeños.

“Él llegó al extremo de amenazarme con un cuchillo y eso no está bien, él no está bien de la cabeza. Él me ha maltratado, él me ha pegado”, añade la mujer.

La angustia es mayor, ya que cuando interpuso la denuncia ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de la custodia, encontró que la empresa donde Jaime Andrés trabajaba lo señala por hurto.

“Que por favor me regrese mis niños, eso es lo único que le pido, que se ponga la mano en el corazón que es que yo soy la mamá y son niños muy pequeños”, implora Neydid.

La empresa distribuidora afirmó que Jorge Andrés Monsalve, quien era el encargado de realizar los cobros, no regresó el sábado y se llevó cerca de tres millones de pesos producto del pago de proveedores.