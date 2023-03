Buscan afanosamente a rector de un colegio: su rastro se perdió cuando estaba yendo a su trabajo

Hay preocupación en Antioquia por la desaparición del educador Joaquín Campusano, de 59 años, rector de la institución educativa Félix María Restrepo del municipio de La Unión.

El rector salió de su casa este miércoles, a las 7:00 a.m., con dirección a La Unión, para iniciar su jornada laboral. Antes de dirigirse a su trabajo, hizo una parada en la estación La Estrella, del metro de Medellín, para dejar a su hijo.

Lo último que se conoció de Joaquín Campusano es que envió unos audios en WhatsApp a su compañera y a otro familiar. Eso fue a las 8:47 a.m. Sus allegados señalaron que el hombre se escuchaba angustiado, pero no conocen la razón. Cuando intentaron comunicarse con él no contestó el celular.

Autoridades rastrearon con cámaras de seguridad su vehículo. En estas se pudo apreciar que a las 7:35 a.m. pasó por el peaje de Amagá en su vehículo. La última pista que tienen las autoridades de rector es el hallazgo de su vehículo a 61 km de donde fue visto por última vez en el área metropolitana de Medellín.

Desaparecidos en Colombia, una gran problemática

Durante el 2022, 3.727 personas fueron reportadas como desaparecidas en Colombia. Desafortunadamente, solo el 20 o el 30% vuelven a aparecer.

De acuerdo con Medicina Legal, durante el 2021 en Colombia 3.330 personas fueron reportadas como desaparecidas. Para el 2022, los desaparecidos fueron 3.727 y en lo corrido de 2023 ya son 468 casos.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

A pesar de la problemática de las personas desaparecidas en Colombia, existe aún desconocimiento de los procesos que se deben llenar para hacer un reporte.

Para hacerlo se puede acudir a una estación de Policía, a la Fiscalía, a un juez o incluso la Defensoría del Pueblo. Una vez se haga el reporte, las autoridades confirman en las bases de datos de Medicina Legal y de hospitales.

“Es importante resaltar que no hay ningún término para reportar una persona desaparecida. Las 72 horas no existen para la Fiscalía. Una vez se consulta en Medicina Legal, las fiscalías tienen unos fiscales de búsqueda urgente, que son los encargados de hacer todas las actividades de localización, búsquedas selectivas, de entrevistar a la familia, de recoger cámaras y encontrar a esta persona”, explica José Manuel Martínez, director de la Fiscalía en Bogotá.

Bogotá (18%), Antioquia (16%), Valle del Cauca (7%), Meta (6%) y Norte de Santander (4%) son las regiones que reportan más casos de personas desaparecidas.