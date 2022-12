Busetas de tres rutas integradas al metro en la comuna 13 llevan un día en paro

Una nueva suspensión del servicio alimentador desde Belencito-Corazón hasta San Javier tiene afectados a usuarios de al menos siete barrios.

El sorpresivo paro, que comenzó el jueves en la mañana, tiene afectados a habitantes de los barrios El Corazón, Belencito, El Morro, Travesías, Betania, Villa Laura, Santa Mónica, La América, Santa Lucía y San Javier, en el occidente de Medellín que a diario acceden al servicio de unas 30 busetas de la empresa Conducciones América.

Versiones extraoficiales aseguran que una nueva extorsión a la que estarían sometiendo a los conductores de las tres rutas, los tiene con el agua al cuello, por lo que decidieron parar hasta que se busque una solución.

Por esa razón, compradores del tiquete integrado en el Metro de Medellín están siendo advertidos sobre la ausencia del servicio. Sin embargo, al consultar con el Metro, dijeron que al ser una decisión del transportador, esa empresa "no tiene injerencia en esas decisiones". En Conducciones América, una secretaría –que no es vocera oficial- dijo que es una situación de “orden público”, pero no quiso dar más detalles.

Esta no es la primera vez que se presenta la situación, por la que algunos conductores de taxi y servicio particular se ven obligados a prestar servicio colectivo desde la estación del Metro de San Javier a diferentes destinos.