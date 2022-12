Caballos se salvaron de morir cuando un globo de mecha cayó en su pesebrera

Un globo con mecha, elevado por un desconocido en Caldas Antioquia, hizo que esta pesebrera en la finca Villa Juana ardiera en llamas.

La paja, el aserrín y la madera del lugar, todos elementos inflamables, se quemaron rápidamente, generando pérdidas por más de 80 millones de pesos.

“Fue un globo el que ocasionó la conflagración porque encontramos la candileja, aún con la mecha prendida. Se atacó este incendio con ayuda de La Estrella y Sabaneta”, manifestó Gladys González, comandante del cuerpo de bomberos de Caldas.

Los caballos alcanzaron a ser trasladados a otras pesebreras al momento del incidente, evitando una emergencia peor.

Mauricio Martínez, afectado por el incendio, manifestó que “esto que perdimos acá fue, es una parte en donde entreno a los caballos, aquí esto tenía un techo en paja y eso fue lo que perdimos”.

La mecha y la candileja del globo, encontradas en el lugar, son la prueba fehaciente de la causa de la conflagración, sumadas a la inconsciencia de algunos que insisten en celebrar las fiestas elevando globos.

“La gente sigue inconsciente, no sabemos qué pasa, hemos hecho todas las campañas en toda el área. La gente no aprende y uno diario ve muchísimos globos, es que no vemos ni uno ni dos ni tres, vemos docenas”, comenta la comandante de bomberos.

Cinco minutos se demora elevar un elemento como el que produjo el incendio. Dos horas y más de 25 unidades de bomberos fueron necesarias para apagarlo.

