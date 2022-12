Cabildantes de Medellín se disculparon tras bochornosa gresca

Un video muestra el acalorado debate del proyecto de acuerdo que pretende darle facultades especiales al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Varios concejales discuten, se ponen de pie y se gritan groserías.

En ese momento interviene la Policía. Varios agentes detienen a Juan Felipe Campuzano y a Rober Bohórquez, dos de los cabildantes más exaltados.

Ambos dieron sus explicaciones por lo sucedido:

Felipe Campuzano manifestó que “yo me paré de mi curul. Me fui hasta donde el concejal (Bohórquez). Me le paré al lado y dije que si era que lo iban a callar o era que no podía hablar. Otro concejal me dijo, vos también, y yo le dije, pues yo también. Respeten”.

Rober Bohórquez, por su parte, afirmó “el concejal Juan Felipe Campuzano expresó sus inconformidades agrediendo a Carlos Mario Mejía y yo, como lo muestra el video, también respondo de una manera que no es correcta”.

La discusión empezó por una serie de trinos del concejal Miguel Andrés Quintero, quien también se vio inmerso en el altercado.

Quintero añadió que “se acaloró el debate, yo seguí hablando en el micrófono, dos concejales se acercaron, no sé si a agredirme, la Policía me cercó y el doctor Campuzano salió a mi defensa cuando vio que todos se me vinieron encima”.

El bochornoso momento obligó a que la sesión del Concejo fuera suspendida. La corporación ofreció disculpas públicas por lo sucedido.