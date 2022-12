Cae alias ‘Molacho’, presunto jefe de la banda Los Mondongueros

Su nombre es Rómulo Arango Gil, alias ‘Molacho’, y sería el encargado de controlar delincuentes en Castilla y Robledo.

La Fiscalía lo señala de organizar y planear actos delictivos contra la población civil, de cometer asesinatos y coordinar el cobro de extorsiones.

La captura de este hombre se realizó en Castilla, noroccidente de Medellín, y en las últimas horas y ante un juez, el ente acusador expuso en contra de ‘Molacho’ varios casos de amenazas y desplazamientos que habrían sido ordenados por él.

En uno de ellos, está registrado en la denuncia, un niño de 10 años fue amenazado por los delincuentes para que vendiera droga dentro de su colegio. Como se reusó, su familia fue obligada a abandonar el sector de El Hueco de la Candelaria.

Este mismo menor habría sido presionado para que guardara armas de fuego de miembros de la banda Los Mondongueros. Ante la negativa del menor, los presuntos delincuentes lo amenazaron con matar a su hermana, menor de edad.

Los Mondongueros también serían los responsables del desplazamiento de una familia que no tenía cómo pagar la denominada ‘vacuna’, como se le llama a la extorsión, por lo que le fueron robadas casi todas sus pertenencias.

La madre, el padre y sus tres hijos menores de edad llegaron semidesnudos a la sede de la Fiscalía a interponer la denuncia porque no se les permitió sacar nada de la vivienda.

La Fiscalía reveló que otro núcleo familiar debió salir del barrio porque no pudo pagar una multa que le impusieron por una discusión que se presentó entre dos niños de diferentes casas.

Los barrios controlados por Los Mondongueros, en cabeza de Rómulo Arango Gil, son: Córdoba, Caribe, El Progreso, El Volador, El Hueco de La Candelaria, Ciudad Central, Los Bloques y Nuevo Méjico, todos en la comuna 5 (Castilla), noroccidente de Medellín.

Arango Gil, de 21 años y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, no se allanó a los cargos que le imputó un fiscal especializado.

Los delitos por los que se le acusa son concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión agravada y utilización de menores para la comisión de delitos, también agravada.

