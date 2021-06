Cae depredador sexual en Salgar: reclutaba a jóvenes y las violaba

En Salgar, Antioquia, cayó un depredador sexual sobre el que pesan al menos 50 denuncias de mujeres en esa región del departamento.

Se trata de un emisario del Clan del Golfo, según las autoridades, que no solamente tenía la misión de apoderarse del suroeste antioqueño, sino de reclutar jóvenes para la banda.

El hombre, conocido con el alias de ‘Víctor Nata’, aprovechaba esa situación para intimidar a sus víctimas y abusar de ellas.

“Él me pidió agua y yo le dije, sí, bien pueda, entonces él entró, estaba tomando agua, cuando en un descuido yo sentí que me dieron un golpe en la espalda y caí al suelo. Empecé a forcejar con él, cuando me dio un golpe en la cara y yo quedé inconsciente y ahí fue cuando me violó”, relató una de sus víctimas.

De acuerdo con el director de la Dijín, general Fernando Murillo, usaba armas de fuego o cortopunzantes para atemorizar a las mujeres y accederlas sexualmente.

Asimismo, habría agredido físicamente y abusado de su exnovia.

Publicidad

‘Víctor Nata’ fue detenido en el parque principal del municipio de Salgar y deberá responder por los delitos de acceso carnal violento, feminicidio en grado de tentativa y deserción.