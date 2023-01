Cae exempleado de la Alcaldía de Cisneros que habría exigido dinero a víctimas del conflicto

Según la Fiscalía el ex servidor público, presuntamente, se quedaba con una parte de la suma que recibían las víctimas por concepto de indemnizaciones.

Adrián Hernando Echeverry exfuncionario de la Alcaldía de Cisneros, nordeste de Antioquia, fue capturado y enviado a prisión como presunto responsable de concusión.

Denuncias de varios usuarios señalan que Echeverry exigía dinero para supuestamente agilizar trámites de las personas afectadas por el conflicto armado.

Además, se habría quedado con parte de los recursos que las personas recibían por concepto de indemnizaciones.

“Los investigadores establecieron que en algunos casos de desplazamiento forzado, por ejemplo, las víctimas recibían un auxilio de urgencia por la suma de $429.682 pero el procesado les exigía 200 mil pesos cuando les hacían el desembolso”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El ente agregó que otras víctimas que recibieron ayudas por un millón 700 mil pesos habrían sido presionadas para entregar la suma de 400 mil pesos.

Al exfuncionario también se le señala de extraer información de bases de datos oficiales antes de abandonar su cargo.



No era empleado de la Unidad de Víctimas



Adrián Henao Echeverry laboró hasta el año pasado en la administración municipal de Cisneros, tras conocerse las denuncias en su contra no se le renovó contrato.

La responsabilidad del capturado era adelantar los tramites de las personas afectadas por el conflicto armado, sin embargo, no era empleado de la Unidad de Víctimas.

A través de un comunicado, esta institución desmintió que Henao Echeverry fuera un funcionario de la entidad y reiteró que ninguna persona debe pagar por los trámites o dar un porcentaje de los recursos que le corresponden.

“La Unidad para las Víctimas reitera que las consultas y procedimientos ante la entidad son gratuitos y que las víctimas no necesitan intermediarios ni tramitadores para acceder a las medidas de reparación que contempla la Ley de Víctimas ni otros beneficios para esta población”.

Por lo pronto, la Fiscalía adelanta investigaciones contra el capturado y otras personas que estarían señaladas por el mismo crimen.