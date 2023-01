Caer ante perfiles falsos en redes sociales es fácil, evítelo con estos consejos

Las alarmas se prendieron luego de conocerse que el profesor turco Ramazan Gencay fue engañado por una banda de ladrones a través de Tinder.

Las redes sociales cambiaron la forma en la que nos comunicamos y nos han abierto un mundo de posibilidades, desde tener nuevos amigos hasta hallar el amor o un encuentro casual.

Pero errores en su uso han terminado en tragedia. La más reciente víctima es el profesor de origen turco Ramazan Gencay, quien según las autoridades hizo contacto con una mujer por medio de una red social.

El prestigioso académico se encontró con dos mujeres en un restaurante de El Poblado en Medellín y salió de allí inconsciente, bajo los efectos de una droga.

“Hay registros del bar donde estaba, que tuvieron que sacarlo cargado con sólo tomarse un trago y en el interior del vehículo estas personas le suministraron 10 pastillas más, para un total de 15”, explicó el director seccional de Fiscalías de Medellín, Humberto González Flechas.

El profesor apareció muerto días después, en una fosa en un corregimiento de Medellín. Según las autoridades, las mujeres con las que se había encontrado hacían parte de una banda de delincuentes que robaba a sus víctimas.

Un español y un alemán, otras víctimas de los presuntos asesinos de Ramazan Gencay La principal recomendación si va a usar redes sociales para buscar citas o sexo es que usted dude del perfil que está contactando, dude de sus fotos y de la información que le puedan suministrar.

Según los expertos, es que crear perfiles falsos es muy sencillo y toma menos tiempo de lo que dura este informe.

Juan Camilo Urasán, neurosicólogo de la Universidad Manuela Beltrán, “tú ya no necesitas tener al otro enfrente para poder hablar, para poder discutir, sino que estás enfrente de una pantalla de celular o computador”.

Por eso, el abogado Andrés Guzmán, experto en delitos informáticos, dijo que “lo más seguro es desconfiar, si no lo conoce. Si parece algo muy buenos desconfíe”.

Si usted ha superado este primer paso y ha comprobado que la persona con la que está interactuando es real y es la misma de las fotos, entonces usted, con todas las precauciones, puede avanzar y si quiere planear un encuentro, tenga en cuenta:

“Verifique si esa persona existe. Una de las formas más sencillas es por medio de una llamada, escuchar su voz, si su teléfono es local, donde está esa persona. Incluso una video llamada en donde se puedan ver y escuchar al mismo tiempo”, recomendó Guzmán.

No se nos puede olvidar que internet está basado en protocolos de comunicación rápida y no de seguridad. Por eso debe ser usted mismo el que garantice las condiciones para que esas citas virtuales no se conviertan en una pesadilla.

Detalles estremecedores sobre la muerte del profesor Ramazan Gencay