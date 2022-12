Cafesalud en cuidados intensivos: deuda a los hospitales de Antioquia asciende a $113 mil millones

La entidad prestadora de servicios debe a los centros privados de salud cerca de $84 mil millones, y a los públicos una suma de $30 mil millones.

Por esta razón hay zozobra por parte de los hospitales y clínicas de Antioquia ante la deuda de Cafesalud.

Como aclaración, Jorge Gómez, vocero de Prestasalud, aseguró que compraron la EPS ‘más no sus deudas’.

Ante el difícil panorama, la Alianza Somos 14+1, a cargo de Juan Edgar Marín, asegura que es urgente una intervención por parte del Ministerio de Salud y los organismos de control y vigilancia.

Tras venta de Cafesalud a Prestasalud, pacientes siguen sufriendo... Juan Edgar Marín señala, además, que la demanda interpuesta por parte de los hospitales y clínicas del departamento ante las EPS liquidadas que no fueron pagadas, no recibio respuesta favorable.

La situación pareciera tender a empeorar, ya que, asegura, el sector de la salud no aguantaría un descalabro más.