Caída de un árbol cobró la vida de un hombre en San Jerónimo, Antioquia

En ese momento, la víctima terminaba su turno como vigilante de un conjunto residencial. Aunque corrió algunos metros no alcanzó a salvarse.

Como Jorge Ignacio Rodríguez, de 54 años, fue identificado el hombre que murió producto de la caída de un árbol en San Jerónimo.

De acuerdo con Arley Cardona Orozco, comandante de bomberos de este municipio del occidente antioqueño, el árbol se desplomó porque tenía su raíz podrida, lo que desmiente la hipótesis de que se trató de una emergencia producto de la ola invernal.

“La víctima escuchó el estruendo y pensó que era un árbol de la parte trasera y corrió unos seis metros, pero no alcanzó a salvarse”, precisó el comandante.

La tragedia, que tiene consternados a los habitantes de San Jerónimo ocurrió, este sábado 15 de junio alrededor de las 2:45 de la tarde, en la urbanización Vegas del Aburrá.

En ese momento, Jorge Ignacio terminaba su turno como vigilante de este conjunto residencial.

Tanto las autoridades como los habitantes del lugar desconocían el estado del árbol, por ese motivo no representaba un riesgo para la comunidad.