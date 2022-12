‘Calentano’ le dice adiós al DIM y se convierte en una dolorosa baja

Foto: Alberto 'Calentano' Moreno, de 53 años, exutilero y exdelegado del DIM. Tomado de Telemedellín

Un desacuerdo con la junta directiva del Deportivo Independiente Medellín, que nada tiene que ver con la llegada del nuevo técnico Luis Zubeldía, llevó al fin una relación de 27 años.

Este jueves, a las 2 de la tarde, el ibaguereño Alberto Moreno, conocido cariñosamente como ‘Calentano’, se despidió de las huestes rojas.

“Son cosas de la institución, un desacuerdo en la forma de trabajo. Pero lo que pasó, pasó, muy triste y todo, pero ya, quedamos en buenos términos”, dijo quien fuera el utilero del ‘poderoso’ desde octubre de 1989.

‘Calentano’ llegó al ‘poderoso’ en octubre de 1989, por recomendación de Jaime ‘el Flaco’ Rodríguez. “Me invitó al Medellín, acepté y me quedé muy contento”, dijo ‘Calentano’.

Al preguntársele por la mayor alegría que vivió en el que se convirtió el equipo de sus amores, manifestó: “El título de 2002: quedar campeón fue una felicidad muy tremenda (el DIM tuvo una sequía de títulos de 45 años), para todos. La felicidad más grande que me tocó”.

Y aunque reconoció que hubo momentos difíciles, como algunos atrasos en las nóminas y las eliminaciones prematuras en algunos torneos, prefirió no ahondar en estas porque aprendió que en los momentos duros hay que ‘hacer pie’ y salir adelante.

Durante estos 27 años, ‘Calentano’ estuvo cerca de un batallón de futbolistas y entre los mejores cita a Carlos Castro, Aldo Bobadilla, Mauricio Molina, entre muchos otros.

Pero hay uno que lo signó: “Uno que se sacrificó, pasó dificultades y supo reponerse: Jackson Martínez”.

Además, dijo que el futbolista más completo, más táctico y más trabajador que vio en el DIM es Jhon Javier ‘Choronta’ Restrepo.



Foto: 'Calentano' (camisa blanca de cuclillas) junto al equipo campeón de la Liga I 2016. Imagen del partido frente a Junior, en Barranquilla.

En los últimos días en el 'rojo', además de utilero, ‘Calentano’ hizo las veces de delegado.

“Era el encargado de revisar las condiciones del hotel, hacer las planillas, seguir las decisiones de la Dimayor, planillar los cambios”, recordó.

Por ahora, seguirá pensando en su futuro, mientras recorre las calles del barrio Belalcázar.

Allí, en el noroccidente de Medellín, sus vecinos no dejan de recordarle sus orígenes: un amigo pensó que yo era del sur del Tolima, donde le dicen así a la gente, y me llamó así.